Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе

Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе

Макрон встретится с Путиным 19 августа в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. В Кремле подтвердили, что прорабатывают визит российского лидера во Францию в указанные сроки

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа. Об этом Макрон сообщил журналистам на пресс-конференции в городе Борм-ле-Мимоза, на территории которого находится крепость, передает Le Figaro.

«Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается», — сообщили ТАСС в пресс-службе президента России.

По словам президента, отмечает издание, он выбрал форт Брегансон, так как там можно «изолировать себя от работы, организовать проведение международных звонков и прием зарубежных лидеров». Форт Брегансон с 1968 года является летней резиденцией президентов страны.

Ранее французский президент во время телефонных переговоров принял предложение Путина приехать на 75-ю годовщину Дня Победы в 2020 году. Инициатором звонка была французская сторона.

Лидеры стран 29 мая провели совместную пресс-конференцию в Санкт-Петербурге. Путин отмечал, что во время переговоров с Макроном они активно обсуждали сферу экономики. Он добавлял тогда, что за 2018 год товарооборот между странами вырос на 16,5%, а взаимная торговля в январе—марте увеличилась на 25%. «Франция — наш традиционный партнер, взаимовыгодными отношениями с которым мы дорожим, стараемся их активно развивать», — говорил Путин.