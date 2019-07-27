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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Общество ,  
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Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Султанов и исполняющий обязанности министра финансов области Виталий Шведов были задержаны ранее на этой неделе. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии СК, при отсутствии реальной необходимости они взяли в одном из банков кредиты на общую сумму свыше 6 млрд руб. — якобы на бюджетные нужды. Заемные средства были получены по ставке от 7 до 8,5% годовых при том, что, по мнению СК, такие деньги можно было привлечь в виде бюджетного кредита со ставкой в 0,1% годовых.

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СК оценил ущерб от действий экс-главы астраханского кабмина в ₽212 млн

Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин, которого президент Владимир Путин назначил на место отправленного в отставку в июне Сергея Морозова, ранее сообщил РБК, что по его обращению в Генпрокуратуру было возбуждено 17 уголовных дел в отношении региональных чиновников. Допущенные ими предполагаемые нарушения закона касались, в частности, деятельности по ситуации с аварийным жильем.

Теги: Астраханская область, чиновники
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Астраханский губернатор назвал причину 17 уголовных дел против чиновников
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