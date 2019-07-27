Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Султанов и исполняющий обязанности министра финансов области Виталий Шведов были задержаны ранее на этой неделе. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии СК, при отсутствии реальной необходимости они взяли в одном из банков кредиты на общую сумму свыше 6 млрд руб. — якобы на бюджетные нужды. Заемные средства были получены по ставке от 7 до 8,5% годовых при том, что, по мнению СК, такие деньги можно было привлечь в виде бюджетного кредита со ставкой в 0,1% годовых.

Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин, которого президент Владимир Путин назначил на место отправленного в отставку в июне Сергея Морозова, ранее сообщил РБК, что по его обращению в Генпрокуратуру было возбуждено 17 уголовных дел в отношении региональных чиновников. Допущенные ими предполагаемые нарушения закона касались, в частности, деятельности по ситуации с аварийным жильем.