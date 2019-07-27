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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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На Аляске погибла сыгравшая в «Брестской крепости» белорусская актриса

На Аляске погибла 24-летняя белорусская актриса Вероника Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость». Об этом РБК сообщил режиссер картины Александр Котт. 

«Только сегодня мы все это узнали. Произошло это вчера на Аляске, переходила речку. Что-то произошло, я пока не в курсе», — сказал Котт.

По данным издания Fairbanks Daily News-Miner, актриса (в заметке ее называют «Верамика Майкамава») погибла, когда вместе с мужем попыталась добраться до автобуса, где жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс. 

Для этого им нужно было пересечь реку Текланика в центральной части Аляски, однако девушку смыло течением. Поток был сильным и быстрым из-за недавно прошедших дождей. 

Автобус — Fairbanks Bus 142 или The Magic Bus — стал знаменитым после книги Джона Кракауэра, вышедшей в 1996 году, а затем фильма Шона Пенна 2007 года с Эмилем Хиршем в главной роли.

В картине «В диких условиях» рассказывается о жизни и смерти Маккэндлесса, который с небольшим запасом еды и снаряжения отправился на Аляску, где провел лето, живя в автобусе.

Теги: новости РБК, актриса
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