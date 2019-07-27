На Аляске погибла сыгравшая в «Брестской крепости» белорусская актриса

На Аляске погибла 24-летняя белорусская актриса Вероника Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость». Об этом РБК сообщил режиссер картины Александр Котт.

«Только сегодня мы все это узнали. Произошло это вчера на Аляске, переходила речку. Что-то произошло, я пока не в курсе», — сказал Котт.

По данным издания Fairbanks Daily News-Miner, актриса (в заметке ее называют «Верамика Майкамава») погибла, когда вместе с мужем попыталась добраться до автобуса, где жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс.

Для этого им нужно было пересечь реку Текланика в центральной части Аляски, однако девушку смыло течением. Поток был сильным и быстрым из-за недавно прошедших дождей.

Автобус — Fairbanks Bus 142 или The Magic Bus — стал знаменитым после книги Джона Кракауэра, вышедшей в 1996 году, а затем фильма Шона Пенна 2007 года с Эмилем Хиршем в главной роли.