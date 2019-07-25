Раненый в Турции белорусский дипломат пришел в сознание

Раненый накануне в Турции советник белорусского посольства Александр Поганшев пришел в сознание после проведенной операции. Как сообщил агентству БелТА посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, пострадавший до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, однако врачи оценивают ситуацию как обнадеживающую.

Савиных поблагодарил турецкие власти за «быструю и искреннюю ситуацию». «Мы работаем за рубежом, оказываемся в разных ситуациях и стараемся быть готовыми к любым событиям. Это часть нашей дипломатической работы и повседневной жизни», — сказал посол.

Нападение на Поганшева произошло 24 июля, когда дипломат возвращался домой. Выстрелил в него сосед, психически неуравновешенный отставной военный. По предварительной информации, причиной случившегося стал бытовой конфликт.