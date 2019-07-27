До акции в Москве доехали несколько участников выборов в Мосгордуму

За несколько часов до начала акции полиция стала задерживать людей. К 15:00, сообщает «ОВД-Инфо», задержано более 300 человек. МВД сообщило о задержании 295 человек. Накануне правоохранительные органы призывали воздержаться от посещения митинга, отметив, что он не согласован с властями.