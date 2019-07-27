До акции в Москве доехали несколько участников выборов в Мосгордуму

На несогласованной акции в районе здания Мосгордумы появились несколько участников выборов в Мосгордуму. Среди них Константин Янкаускас, передает корреспондент РБК. На акцию приехала Елена Русакова, сообщил телеканал «Дождь». Также приехали Дмитрий Клочков и Сергей Митрохин.
Среди известных людей на митинге появился олимпийский чемпион, теннисист Евгений Кафельников.
Остальные оппозиционные кандидаты, которым накануне окончательно отказали в регистрации на выборы, задержаны. Среди них Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Илья Яшин, Любовь Соболь Иван Жданов, Александр Соловьев.