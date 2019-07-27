Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США

Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США

Соединенные Штаты готовятся к проведению встречи президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом на брифинге сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, пишут «Украинские новости».

«Приглашение поступило, Трамп подтвердил это президенту Зеленскому. Мы ждем президента Зеленского в Соединенных Штатах», — сказал Волкер, но не обозначил определенную дату переговоров.

«Мы не знаем, какая именно дата сможет сработать для графиков обоих президентов. Посол Тейлор этим занимается. Я думаю, что вскоре мы это узнаем», — добавил он. По его словам, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор работает с командой президента Украины над повесткой дня предстоящего саммита.

Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.