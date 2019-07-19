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Премьер-министр Косово подал в отставку ради дачи показаний в Гааге
Рамуш Харадинай объяснил свою отставку необходимостью предстать перед судом в Гааге, не поставив под угрозу честь Косово
Рамуш Харадинай (Фото: Hazir reka / Reuters)

Премьер-министр Республики Косово (Россия не признает ее в качестве суверенного государства и считает частью Сербии) Рамуш Харадинай объявил об отставке. Свое решение Харадинай, в 1990-х бывший начальником штаба Армии освобождения Косово (АОК), воевавшей за независимость края от Сербии, объяснил необходимостью предстать перед судом.

«Меня вызвали на допрос в Специальный суд в Гааге в качестве подозреваемого. Честь премьер-министра и государства должны быть сохранены», — написал Харадинай на своей странице в Facebook.

По словам Харадиная, он не желает каким-либо образом повредить имиджу Косово, а потому предстанет перед Специальным судом, созданным для расследования действий АОК в годы войны как частное лицо. В то же время он выразил уверенность в том, что новое расследование не сможет запятнать его чистоту, ранее подтвержденную двумя оправдательными приговорами Международного трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ). В 2008 году МТБЮ оправдал Харадиная по обвинениям в убийствах, изнасилованиях и издевательствах над сербским населением края, в 2010 году приговор был отменен, однако в 2012 году трибунал вновь его оправдал.

Харадинай отметил, что министры его правительства продолжат исполнять свои обязанности, и призвал президента республики объявить досрочные выборы парламента.

В 2017 году Харадинай был арестован в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции на основании ордера, выданного Сербией еще в 2004 году. Белград требовал выдачи Харадиная, однако власти Франции отказали экстрадировать того в Сербию. В начале июня 2017 года партия «Альянс за будущее Косово», лидером которой является Харадинай, победила на парламентских выборах, и Харадинай занял пост премьер-министра Косово, который уже занимал в 2004–2005 годах.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Косово, Рамуш Харадинай
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