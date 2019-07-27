На Филиппинах из-за двух землетрясений погибли 8 человек и 60 пострадали

На Филиппинах из-за двух землетрясений погибли 8 человек и 60 пострадали

В результате двух землетрясений в районе провинции Батанес (Филиппины) погибли восемь человек, еще 60 получили ранения. Об этом пишет AFP со ссылкой на местные власти.

Оба землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9 соответственно произошли в течение нескольких часов, причем начались ранним утром по местному времени, когда многие еще спали. Руководитель региона Марилу Кайко уточнила Xinhua, что землетрясения нанесли повреждения церкви и другим домам.

«Мы видели трясущиеся дома. Стены зданий рушились и падали на людей. Некоторые погибли, потому что крепко спали», — рассказал AFP сотрудник полиции.

В конце апреля на Филиппинах также произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погибли 11 человек. Катаклизм также привел к тому, что в столице страны — Маниле — тонны воды вылились из бассейна, расположенного на крыше небоскреба Anchor Skysuites.