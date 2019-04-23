Тонны воды вылились из бассейна в небоскребе при землетрясении в Маниле

Тонны воды вылились из бассейна в небоскребе при землетрясении в Маниле

Тонны воды вылились из бассейна, расположенного на крыше небоскреба Anchor Skysuites в филиппинской столице — Маниле. Кадры случившегося запечатлел очевидец, запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как тонны воды обрушились на землю с крыши здания высотой 181 метр.

Как сообщает местная газета Manila Bulletin («Манильский вестник»), инцидент произошел 22 апреля во время землетрясения. По данным издания, магнитуда землетрясения составила 6,1, при этом Геологическая служба США зафиксировала толчки магнитудой 6,3. В результате стихийного бедствия повредился бассейн, после чего вода вылилась наружу.

По данным местных властей, в результате погибли восемь человек, в настоящее время ведется разбор завалов разрушившихся зданий. Подземные толчки также ощущались в Сан-Фелипе, Батаане, Замбалесе, Малолосе, Обандо, Булакане, Кесон-Сити, Липе, Батангасе, Абукае, Валенсуэла Сити, Магаланге и в Пампанге.