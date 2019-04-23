Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11 человек

Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 6,3 на филиппинском острове Лусон возросло до 11 человек. Еще десятки ​человек получили ранения, сообщает местная газета Manila Bulletin («Манильский вестник»).

По данным издания, порядка 30 человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время спасатели при помощи спецтехники пытаются извлечь людей, оказавшихся под завалами бетонных плит. Землетрясение также повредило несколько соборов, которые в последние дни были заполнены верующими в связи с празднованием 21 апреля католической пасхи.

Очаг залегал на глубине 40 км, подземные толчки ощущались в том числе в Маниле. В результате стихии повредились ряд зданий и дорог, на некоторых строениях образовались трещины. Помимо этого, была разрушена часть конструкций международного аэропорта Кларк в провинции Пампанга, отмечает газета.