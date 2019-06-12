WhatsApp сообщил о судебных тяжбах с пользователями из-за злоупотреблений

Мессенджер борется с автоматическими и массовыми рассылками сообщений — они запрещены условиями предоставления услуг WhatsApp. Однако не все соблюдают эти правила. С нарушителями компания разбирается в суде

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WhatsApp борется с нарушителями условий предоставления своих услуг с помощью судов. Об этом представители мессенджера рассказали в блоге на сайте компании. Таким образом там надеются «усилить частный характер платформы и защитить пользователей от злоупотреблений». К ним, согласно правилам WhatsApp, в том числе относятся автоматическая и массовая рассылки сообщений.

В компании, уточняется в блоге, знают, что «некоторые организации» пытаются обойти эти запреты и уклониться от систем, отслеживающих нарушения. Всего, по информации пресс-службы, WhatsApp обнаружил и остановил действие «миллионов аккаунтов», которые «злоупотребляли» функциями мессенджера.

Борьба с нарушителями, продолжили представители компании, — это «сложная задача, требующая целостного подхода». В связи с этим для предотвращения злоупотреблений WhatsApp, по их словам, «стремится использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности, включая судебные иски». «Вот почему в дополнение к техническому принуждению к выполнению требований мы также подаем иски в суд против отдельных лиц или компаний», — рассказали в WhatsApp, добавив, что мессенджер оставляет за собой право использовать такую практику в случае обнаружения доказательств нарушения правил.

Помимо этого, заметили представители компании, с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет предпринимать «правовые меры» против тех, кто, по мнению сотрудников мессенджера, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, которые нарушают условия предоставления услуг компании. Искам, по информации пресс-службы, например, будут способствовать публичные заявления представителей организаций о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил его пользования.

Какие дела WhatsApp с пользователями в настоящий момент находятся в суде, представители компании не уточнили.