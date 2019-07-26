В Париже прервано движение скоростных поездов из-за поломки

Движение скоростных поездов Eurostar на Северном вокзале в Париже остановлено из-за выхода из строя силового электрического кабеля. Сообщение об этом опубликовала компания Eurostar на своей странице в Twitter.

Компания рекомендовала пассажирам отложить запланированные поездки из Парижа в Лондон и обратно. Уточняется, что пассажиры могут обменять уже купленные билеты на более поздний срок.

По словам представителя французских железных дорог, причина поломки не ясна, и пока нет оснований полагать, что это связано с жаркой погодой, передает агентство Reuters.

Международный оператор скоростных поездов Thalys, который занимается перевозками из Парижа в Брюссель, Кельн и Амстердам, опубликовал на своем сайте сообщение о том, что из-за перебоев в работе транспорта в течение последних двух дней компания вынуждена остановить продажу билетов на все направления. Отмечается, что это связано с погодными условиями. Компания ожидает возобновить все услуги на выходных.