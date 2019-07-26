США одобрили задержание российского танкера «новой властью» на Украине

Посольство США на Украине на своей странице в Twitter выразило одобрение действиям нового руководства Украины после задержания танкера Nika Spirit. Захват судна с последующим освобождением экипажа дипломаты оценили как «хороший прецедент».

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — говорится в сообщении.

Российский танкер был задержан 25 июля Службой безопасности Украины в украинском порту Измаил. Спецслужба утверждала, что танкер использовался в ноябре 2018 года в ходе операции по задержанию в Азовском море украинских военных кораблей. Моряки с танкера были опрошены, после чего в СБУ их признали свидетелями. Команда Nika Spirit покинула Украину через Молдавию и уже вернулась в Краснодар.

Агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на свой дипломатический источник сообщили, что Москва расценивает освобождение российских моряков как тенденцию к возврату Киева в правовое поле.

