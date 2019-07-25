Порошенко заявил об утечках сведений из украинских уголовных дел в Россию

Порошенко заявил об утечках сведений из украинских уголовных дел в Россию

Глава нового украинского ведомства заявлял, что из одного из досудебных расследований произошла утечка информации. Данные передавались экс-заместителю администрации Януковича и в Россию, заявил Порошенко

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Данные о делах, по которым Петра Порошенко вызывают в Государственное бюро расследований (ГБР), уходят к бывшему заместителю администрации Виктора Януковича Андрею Портнову и в Россию. Об этом рассказал экс-президент Украины Петр Порошенко после общения со следователями.

Выступая перед журналистами, Порошенко заявил, что его беспокоит утечка материалов расследований к Портнову, который и был их инициатором. «И не только. Мы не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины, в сторону Российской Федерации», — цитирует бывшего президента агентство «Интерфакс-Украина».

15 июля факт утечки материалов досудебного расследования подтвердил Роман Труба, глава ГБР — созданной при Порошенко (в 2016 году) организации, задачей которой является расследование уголовных дел в отношении чиновников высокого ранга, судей, сотрудников правоохранительных органов. По его словам, утечка информация произошла «во время досудебного расследования». При этом Труба не уточнил, куда именно ушли данные.

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что никаких оснований для дальнейшего уголовного производства в отношении его подзащитного нет. По его словам, многочисленные уголовные дела — дымовая завеса, целью которой является замаскировать дело о задержании украинских моряков в Керченском проливе осенью прошлого года, сообщает агентство «РИА Новости».

В четверг Порошенко был допрошен в ГБР по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Портнов утверждал, что сделку стоимостью $300 млн Порошенко и купивший предприятие Сергей Тигипко провели через офшоры и не заплатили налоги.

21 мая Портнов подал в ГБР заявление по поводу возможной государственной измены первых лиц Украины. Речь шла о якобы незаконных действиях руководства страны, отдавшего приказ о прохождении кораблей через Керченский пролив в Мариуполь.

Украинские моряки с задержанных кораблей (всего 24 человека) сейчас находятся под арестом в России. Их обвиняют в незаконном пересечении границы. Киев уверяет, что российская сторона взяла моряков «в плен».