МИД посоветовал россиянам меньше бывать на улице в Европе из-за жары

МИД посоветовал россиянам меньше бывать на улице в Европе из-за жары

Российский МИД рекомендовал гражданам, находящимся в Европе, меньше быть на улице из-за аномальной жары в ряде стран. Об этом сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИДа.

«Германия, Дания, Нидерланды, Франция — сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха плюс 38–40 градусов; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице», — говорится в сообщении.

В ряде европейских стран в конце июля установилась аномальная жара. Так, в Париже 25 июля был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — воздух прогрелся до плюс 42,4 градуса. 26 июля температура во французской столице упала до плюс 30 градусов, однако, например, в Лионе она может достигать плюс 38 градусов.

Также рекордные температуры были зафиксированы в Нидерландах и Германии.