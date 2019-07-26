Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,23 -0,01 EUR Бирж. 70,37 -0,07 Brent 63,49 -0,25% USD Нал. 63,54 62,79 EUR Нал. 70,87 70,01 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 791,90 -94,97 IMOEX 2 725,17 +0,89% RTSI 1 357,68 +0,80% DJIA 27 140,98 -0,47% Nasdaq 8 238,54 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alphabet $1 385 (+12,15%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+9,35%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Alphabet $1 385 (+12,15%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+9,35%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 13:15
Судно под иранским флагом затонула близ порта в Азербайджане Общество, 16:07 Продажа Головина и Витиньо помогла ЦСКА выйти из убытка Спорт, 16:01 ЦБ назначил второго финансового омбудсмена Финансы, 15:52 Банк «Восточный» подал иск к Майклу Калви Финансы, 15:51 Трансмашхолдинг опроверг планы купить «Мотовилихинские заводы» Бизнес, 15:49 Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название Общество, 15:44 МИД посоветовал россиянам меньше бывать на улице в Европе из-за жары Общество, 15:40 Знать в лицо: где и как применяется биометрия в России и за рубежом Pro, 15:35 Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет Общество, 15:26 Матрос с Nika Spirit сообщил подробности задержания танкера Политика, 15:22 «Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю Бизнес, 15:15 Бывший московский префект возглавил управляющую компанию фонда Ролдугина Общество, 15:14 Ефимова завоевала первое «золото» России на чемпионате мира в Южной Корее Спорт, 15:13 Когда Bitcoin обновит исторический максимум Крипто, 15:09
Общество ,  
0 
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Международная ассоциация клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» приняла решение переименовать команду «Новое величие» с 1 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте рейтинга команд.

Согласно сообщению, данное решение принял президент МАК Андрей Козлов. Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.

О причинах принятого решения о переименовании не сообщается.

В марте 2018 года девять активистов одноименной организации «Новое величие» были задержаны по подозрению в организации экстремистского движения. Было возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нем).

Теги: переименование, уголовное дело, экстремизм
Материалы по теме
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Общество
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Общество
Активисты «Нового величия» попали в список террористов и экстремистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter