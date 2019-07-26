Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Международная ассоциация клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» приняла решение переименовать команду «Новое величие» с 1 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте рейтинга команд.

Согласно сообщению, данное решение принял президент МАК Андрей Козлов. Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.

О причинах принятого решения о переименовании не сообщается.

В марте 2018 года девять активистов одноименной организации «Новое величие» были задержаны по подозрению в организации экстремистского движения. Было возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нем).