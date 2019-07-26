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Alphabet $1 385 (+11,23%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,11%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Технологии и медиа ,  
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Выручка «русского Amazon» выросла на 169% во втором квартале года

По итогам второго квартала выручка группы компаний «Яндекс.Маркет», которая развивает одноименную площадку для сравнения цен, а также маркетплейсы «Беру!» и Bringly, составила 3,9 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 169%. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

При этом выручка сервиса для сравнения цен выросла на 30%, до 1,8 млрд руб. В среднем за указанный период дневная аудитория сервиса составляла 3,2 млн уникальных пользователей, что на 32% выше показателей прошлого года, отмечает компания.

Еще 2,1 млрд руб. составила выручка маркетплейсов «Беру!» и Bringly, однако детальные данные по этим сервисам компания не раскрывает. «Яндекс.Маркет» лишь указала, что ежемесячная аудитория «Беру!» достигает 9 млн человек, а оборот площадки превышает 1 млрд руб., количество товарных позиций составляет 230 тыс. наименований. За второй квартал к маркетплейсу подключились более 700 интернет-магазинов и производителей. «Драйвером роста «Беру!» также является повышение эффективности логистической инфраструктуры», — считают в «Яндекс.Маркет».

Показатели Bringly компания не раскрывает, объясняя, что сервис находится в режиме beta-тестирования.

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет». У обеих сторон по 45% в совместном предприятии (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. на развитие. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

В мае 2018 года компания запустила «Беру!» — маркетплейс для российских продавцов, а осенью того же года — площадку для зарубежных поставщиков Bringly. Недавно «Яндекс.Маркет» решила поменять формат «Беру!» и интегрировать на этот маркетплейс зарубежных продавцов.

Теги: «Яндекс.Маркет», онлайн-торговля, Amazon, Сбербанк
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