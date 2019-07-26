Выручка «русского Amazon» выросла на 169% во втором квартале года

По итогам второго квартала выручка группы компаний «Яндекс.Маркет», которая развивает одноименную площадку для сравнения цен, а также маркетплейсы «Беру!» и Bringly, составила 3,9 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 169%. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

При этом выручка сервиса для сравнения цен выросла на 30%, до 1,8 млрд руб. В среднем за указанный период дневная аудитория сервиса составляла 3,2 млн уникальных пользователей, что на 32% выше показателей прошлого года, отмечает компания.

Еще 2,1 млрд руб. составила выручка маркетплейсов «Беру!» и Bringly, однако детальные данные по этим сервисам компания не раскрывает. «Яндекс.Маркет» лишь указала, что ежемесячная аудитория «Беру!» достигает 9 млн человек, а оборот площадки превышает 1 млрд руб., количество товарных позиций составляет 230 тыс. наименований. За второй квартал к маркетплейсу подключились более 700 интернет-магазинов и производителей. «Драйвером роста «Беру!» также является повышение эффективности логистической инфраструктуры», — считают в «Яндекс.Маркет».

Показатели Bringly компания не раскрывает, объясняя, что сервис находится в режиме beta-тестирования.

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет». У обеих сторон по 45% в совместном предприятии (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. на развитие. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.