СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском

В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Инцидент случился 23 июля в спортивном лагере, расположенном в поселке Мирный под Хабаровском. Между воспитанниками лагеря случился конфликт, и они начали драку. В драке пострадал 11-летний мальчик. Как отметили в СК, он получил тяжелые травмы.

Следователи изъяли документацию в лагере и установили несовершеннолетних, которые были причастны к случившемуся. Было возбуждено два уголовных дела. Одно — в отношении подростков (п.«б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), и еще одно — в отношении руководства лагеря (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее в Хабаровском крае, в ночь на 23 июля, в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар, во время которого сгорели 20 из 26 установленных палаток. В результате погибли четверо детей, еще несколько человек пострадали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), фигуранты дел, в том числе директор лагеря, арестованы.