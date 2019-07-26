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3M $195 (+9,13%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Экс-боец «Азова» объяснил нападение на кортеж Порошенко

Ветеран полка «Азов» Никита Макеев объяснил, что напал на кортеж вызванного на допрос в Госбюро расследований экс-президента Петра Порошенко, потому что ему не позволили передать Порошенко бронежилет. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Facebook Макеева, сама публикация Макеева об этом больше недоступна.

По словам нападавшего, он вместе с друзьями купил четыре бронежилета, три из которых они проверили на полигоне. Пули пробили бронепластины. Непростреленный бронежилет Макеев решил лично подарить Порошенко. «Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который якобы воевал в Краматорске, и испытал его», — пояснил бывший боец.

Макеев ответил, что не собирался нападать, но охрана не позволила ему приблизиться к Порошенко и угрожала оружием. После этого он запрыгнул на капот автомобиля экс-президента.

Свой поступок в видеообращении, прикрепленном к записи в Facebook, он объяснял местью за то, что иностранным добровольцам за время правления Порошенко так и не было предоставлено обещанное гражданство. Макеев отмечал, что он родом из Санкт-Петербурга и «в 2014 году приехал воевать за независимость Украины». Однако гражданство Украины он получил лишь после прихода к власти Владимира Зеленского, за неделю до инцидента.

Общество
После нападения на Порошенко начали расследование дела о хулиганстве

Нападение на кортеж экс-президента случилось, когда он отъезжал от здания Госбюро расследований, где Порошенко проходил допрос 25 июля в качестве свидетеля. При попытке оттащить Макеева от машины он распылил в лицо одному из охранников слезоточивый газ. Полиция завела уголовное дело о хулиганстве.

После того как Порошенко покинул должность президента, на него и его команду завели 11 уголовных дел. Бывшего главу государства вызвали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбальском». После допроса 25 июля Порошенко заявил, что не является фигурантом ни одного из дел Госбюро расследований.

Теги: Петр Порошенко, нападение, Украина, «Азов»
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