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3M $195 (+9,14%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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МЧС предупредило о пике паводка в Благовещенске 27 июля

Пик паводка в Амурской области достигнет Благовещенска 27 июля. Об этом сообщил министр МЧС Евгений Зиничев на совещании, передает ТАСС.

Как сообщается на сайте правительства Амурской области, утром 26 июля Зиничев и губернатор региона Василий Орлов провели облет наиболее пострадавших от паводка районов области. «Волна достигнет Благовещенска завтра», — сообщил Зиничев на совещании после облета территорий.

22 июля из-за паводка в Амурской области ввели режим ЧС. На территории Зейского района в поселке Береговой за 12 часов выпало около 52 мм осадков, в результате чего были подтоплены 24 приусадебных участка и жилых дома, в самом городе Зея — 60 мм. На 834-м  километре федеральной трассы Р-297 «Амур» обвалился участок дороги.

По состоянию на утро 26 июля уровень воды в реке в селе Норск составил 797 см, сообщается на сайте МЧС по региону. Эвакуированы 155 людей, 65 из которых дети. В результате подтопления дорог без транспорта остаются восемь населенных пунктов: поселок Экимчан, село Коболдо, село Огоджа, поселок Златоустовск, поселок Ольгинск, село Ивановское, село Токур и село Норск. Из города Богословки эвакуировали 62 человека, из них 18 детей.

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Теги: ГУ МЧС, Благовещенск, паводок
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