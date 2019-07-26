МЧС предупредило о пике паводка в Благовещенске 27 июля

Пик паводка в Амурской области достигнет Благовещенска 27 июля. Об этом сообщил министр МЧС Евгений Зиничев на совещании, передает ТАСС.

Как сообщается на сайте правительства Амурской области, утром 26 июля Зиничев и губернатор региона Василий Орлов провели облет наиболее пострадавших от паводка районов области. «Волна достигнет Благовещенска завтра», — сообщил Зиничев на совещании после облета территорий.

22 июля из-за паводка в Амурской области ввели режим ЧС. На территории Зейского района в поселке Береговой за 12 часов выпало около 52 мм осадков, в результате чего были подтоплены 24 приусадебных участка и жилых дома, в самом городе Зея — 60 мм. На 834-м километре федеральной трассы Р-297 «Амур» обвалился участок дороги.

По состоянию на утро 26 июля уровень воды в реке в селе Норск составил 797 см, сообщается на сайте МЧС по региону. Эвакуированы 155 людей, 65 из которых дети. В результате подтопления дорог без транспорта остаются восемь населенных пунктов: поселок Экимчан, село Коболдо, село Огоджа, поселок Златоустовск, поселок Ольгинск, село Ивановское, село Токур и село Норск. Из города Богословки эвакуировали 62 человека, из них 18 детей.