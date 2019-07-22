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В Амурской области из-за сильных дождей ввели режим ЧС

В Амурской области на территории города Зея и Зейского района власти ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщается на сайте правительства региона.

По данным на утро 22 июля, сложная обстановка из-за погодных условий остается в Михайловском и Магдагачинском районах. Угрозу безопасности для жителей зафиксировали в селе Поярково, где выпало 48 мм осадков за 12 часов и в селе Тыгда, где за четыре часа выпало 67 мм за осадков.

До этого сильный дождь прошел на территории Зейского района. В Зее за 12 часов выпало около 60 мм осадков, а в поселке Береговой — 52 мм. Из-за этого в Зее подтопило 24 приусадебных участка и 3 жилых дома.

Как сообщал портал «Амур.Инфо», 21 июля из-за сильных дождей на 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» обвалился участок дороги. Легковая машина упала в яму, пострадали мужчина 1957 года рождения и женщина 1988 года рождения, их госпитализировали. По данным МЧС, после начались восстановительные работы. Сейчас, как отмечает региональное правительство, движение восстановлено.

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Еще два участка затопило на дорогах, ведущих от села Новокиевский Увал к поселку Серышево, а также от села Введеново — к поселку Февральск в результате паводка на реке Каменушка, сообщает МЧС. Для первого участка есть объездная дорога через село Алексеевка, на втором проезд возможен по одной полосе.

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Согласно прогнозу Амурского гидрометцентра, 22 и 23 июля на территории области сохранится неустойчивая погода с дождями из-за чего возможен паводок в малых реках. Правительство Амурской области отмечает, что на особом контроле находятся ситуация на реках Селемджи и Правый Уркан в Зейском районе. Предполагается, что может подняться уровень воды в южных районах области.

В конце июня из-за паводка в Иркутской области погибли 25 человек, пропавшими без вести, по последним данным, числятся 8 человек. В зоне затопления оказались около 11 тыс. жилых домов. По предварительным оценкам местных властей, сумма ущерба составила 31 млрд руб.

Теги: Амурская область, режим ЧС, паводок
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