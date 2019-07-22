В Амурской области из-за сильных дождей ввели режим ЧС

В Амурской области на территории города Зея и Зейского района власти ввели режим ЧС из-за обильных осадков, сообщается на сайте правительства региона.

По данным на утро 22 июля, сложная обстановка из-за погодных условий остается в Михайловском и Магдагачинском районах. Угрозу безопасности для жителей зафиксировали в селе Поярково, где выпало 48 мм осадков за 12 часов и в селе Тыгда, где за четыре часа выпало 67 мм за осадков.

До этого сильный дождь прошел на территории Зейского района. В Зее за 12 часов выпало около 60 мм осадков, а в поселке Береговой — 52 мм. Из-за этого в Зее подтопило 24 приусадебных участка и 3 жилых дома.

Как сообщал портал «Амур.Инфо», 21 июля из-за сильных дождей на 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» обвалился участок дороги. Легковая машина упала в яму, пострадали мужчина 1957 года рождения и женщина 1988 года рождения, их госпитализировали. По данным МЧС, после начались восстановительные работы. Сейчас, как отмечает региональное правительство, движение восстановлено.