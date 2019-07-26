Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК

Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь рассказала, что ее выпустили из отделения полиции. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Она рассказала, что не знает, по какому поводу ее задержали. Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля. По ее словам, в документе нет обоснования допроса и не указано, по какому уголовному делу ее вызывают.

«Непонятно, что мне инкриминируют ни по данному задержанию в ОВД, ни по данному, видимо, уголовному делу», — сказала она.

Ранее Соболь прибыла в здание Мосгоризбиркома, где решила продолжить голодовку, начатую 13 июля. Она потребовала встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой после того, как ей отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму.