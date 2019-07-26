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PayPal $135 (+12,52%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,36%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
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Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь рассказала, что ее выпустили из отделения полиции. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Она рассказала, что не знает, по какому поводу ее задержали. Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля. По ее словам, в документе нет обоснования допроса и не указано, по какому уголовному делу ее вызывают.

«Непонятно, что мне инкриминируют ни по данному задержанию в ОВД, ни по данному, видимо, уголовному делу», — сказала она.

Ранее Соболь прибыла в здание Мосгоризбиркома, где решила продолжить голодовку, начатую 13 июля. Она потребовала встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой после того, как ей отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму.

Общество
Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома на диване и задержали

Она отказалась покидать здание и села на диван. В результате юриста ФБК вынесли на нем на улицу, после чего сотрудники полиции задержали ее и доставили в ОВД Тверского района.

14 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. Тогда задержали 25 участников акции, в том числе Соболь. Впоследствии в столице прошел согласованный митинг.

Соболь также сообщала, что ее вызвали на допрос в Следственный комитет. По ее словам, он может быть связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности избиркомов.

Теги: Любовь Соболь, допрос, Следственный комитет
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