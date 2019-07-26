Прокуратура потребовала убрать знаки о запрете кормления птиц в Магадане

Прокуратура Магадана обратилась к мэру города Юрию Гришану с требованием убрать таблички, запрещающие кормление птиц, сообщается на сайте ведомства.

Знаки необходимо демонтировать, считает прокуратура, так как они «содержат недостоверные сведения о требованиях законодательства о животном мире и благоустройстве, а также административной ответственности за нарушение данных требований» и вводят в заблуждение горожан, которые хотят покормить птиц.

Ведомство отмечает, что в федеральном законодательстве не установлен запрет на кормление птиц, а также ответственность за его нарушение. Его также нет в законах и нормативно-правовых актах Магадана и области.

«В связи с изложенным прокуратурой города мэру города Магадана внесено представление с требованием решить вопрос о демонтаже информационных табличек, установленных в общественных местах города Магадана, следующего содержания: «Не кормите птиц! Штраф 2500 — 5000 руб.», — говорится в заявлении.

Документ сейчас находится на рассмотрении.