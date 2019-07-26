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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Прокуратура потребовала убрать знаки о запрете кормления птиц в Магадане

Прокуратура Магадана обратилась к мэру города Юрию Гришану с требованием убрать таблички, запрещающие кормление птиц, сообщается на сайте ведомства.

Знаки необходимо демонтировать, считает прокуратура, так как они «содержат недостоверные сведения о требованиях законодательства о животном мире и благоустройстве, а также административной ответственности за нарушение данных требований» и вводят в заблуждение горожан, которые хотят покормить птиц.

Ведомство отмечает, что в федеральном законодательстве не установлен запрет на кормление птиц, а также ответственность за его нарушение. Его также нет в законах и нормативно-правовых актах Магадана и области.

«В связи с изложенным прокуратурой города мэру города Магадана внесено представление с требованием решить вопрос о демонтаже информационных табличек, установленных в общественных местах города Магадана, следующего содержания: «Не кормите птиц! Штраф 2500 — 5000 руб.», — говорится в заявлении.

Документ сейчас находится на рассмотрении.

В начале июля Гришан предупредил, что кормление голубей влечет за собой административную ответственность за нарушение правил благоустройства. Еда для птиц, по его словам, приравнивается к разбрасыванию мусора. Он отметил, что голуби создают «не меньше проблем, чем чайки и собаки».

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С 9 июля сотрудники мэрии начали размещать в городе таблички о штрафе за кормление птиц. Как отмечает прокуратура всего разместили четыре запрещающих знака: три в муниципальном бюджетном учреждении «Комбинат зеленого хозяйства» и одну в городском парке».

Теги: Магадан, штрафы, голуби
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