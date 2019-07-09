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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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В Магадане предупредили о штрафе за кормление голубей

Сотрудники мэрии Магадана размещают таблички, предупреждающие горожан о запрете на кормление голубей. Штраф за нарушение составит от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя муниципалитета.

«Мы устанавливаем таблички в разных районах Магадана. Надеемся, это поможет воздействовать на жителей, которые, несмотря на просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц», — заявил собеседник издания.

Общество
Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан попросил не кормить голубей на центральных улицах. По его словам, кормление птиц влечет за собой административную ответственность за нарушение правил благоустройства. «Голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки, я призываю магаданцев воздержаться от их кормления», — отметил градоначальник.

Наказание по статье о нарушении правил благоустройства в законе Магаданской области об административных правонарушениях предусматривает штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб.

Теги: штраф, голуби, Магадан
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Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей
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