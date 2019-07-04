Общество , 19:31
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Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей
Кормление голубей влечет за собой административную ответственность за нарушение правил благоустройства, заявил мэр Магадана Юрий Гришан. Его слова опубликованы на портале городской администрации.
«Я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства», — заявил глава города.
По словам Гришана, голуби создают «не меньше проблем, чем чайки и собаки». Он призвал горожан воздержаться от кормления птиц.
Наказание по статье о нарушении правил благоустройства в законе Магаданской области об административных правонарушениях предусматривает штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб.
Кормление голубей запрещено в некоторых городах Европы. В частности, в Вене и Венеции за это предусмотрены штрафы.