В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате погиб один человек, шестеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера. «В дорожно-транспортном происшествии, по предварительной информации, есть как минимум один погибший и шесть пострадавших», — сказал представитель управления МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственные органы. Обстоятельства аварии уточняются, добавили в главке.

Как отмечает челябинское издание «Пчела» со ссылкой на администрацию города, ДТП произошло в 9:12 по местному времени (7:12 мск), всего пострадали восемь человек.

«По тяжести и характеру травм пока информации нет... Сначала прибыли четыре скорых, затем дополнительно еще две бригады, — сообщила изданию сотрудник пресс-службы администрации Челябинска Ксения Дурманова.