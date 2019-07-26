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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате погиб один человек, шестеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД.

ДТП произошло на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера. «В дорожно-транспортном происшествии, по предварительной информации, есть как минимум один погибший и шесть пострадавших», — сказал представитель управления МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственные органы. Обстоятельства аварии уточняются, добавили в главке.

Как отмечает челябинское издание «Пчела» со ссылкой на администрацию города, ДТП произошло в 9:12 по местному времени (7:12 мск), всего пострадали восемь человек.

«По тяжести и характеру травм пока информации нет... Сначала прибыли четыре скорых, затем дополнительно еще две бригады, — сообщила изданию сотрудник пресс-службы администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Свидетельница происшествия рассказала «Пчеле», что автокран сначала сбил пешехода, а затем столкнулся с маршруткой и зацепил еще один автобус.

Общество
В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост

В Челябинской области 25 июля столкнулись два легковых автомобиля на 6-м километре автодороги Кузяшево — М. Ультракова. Из шести участников ДТП погибли пять человек, выжившего госпитализировали в в Аргаяшскую Центральную районную больницу.

В мае в Тюменской области автокран задел стрелой надземный пешеходный мост. В результате он обрушился на трассу Тюмень — Ханты-Мансийск. О пострадавших тогда не сообщалось. Движение по трассе временно осуществлялось по одной полосе.

Теги: новости РБК, Челябинск, ДТП, автокран
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В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост
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