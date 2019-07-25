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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Общество ,  
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В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек

В Аргаяшском районе Челябинской области два легковых автомобиля столкнулись на на 6 км автодороги «Кузяшево — М. Ультракова». Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о ДТП поступило в 01:00 по местному времени (23:00 мск). Столкнулись машины «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2111». Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по России, «три человека погибли в «семерке» и два — в «одиннадцатой». Выжившего, отмечает МЧС, доставили в Аргаяшскую Центральную районную больницу. О причинах аварии пока не сообщается.

В июле в селе Кунашак Челябинской области сын депутата райсобрания Ильфата Имангулова 1998 года рождения насмерть сбил двоих пешеходов. По данным управления МВД по региону, он выехал на полосу встречного движения, а затем и на обочину, где сбил мужчину и женщину 1960 и 1969 годов рождения. Издание Ura.ru отмечало, что молодой человек вел машину на скорости 200 км/ч.
 

Теги: Челябинская область, ДТП, ВАЗ
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