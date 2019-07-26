На метеорологическом спутнике перестала работать часть аппаратуры

На метеорологическом спутнике «Метеор-М» № 2 вышла из строя часть аппаратуры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».

Не работают модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (микроволновой радиометр) МТВЗА-ГЯ, а также бортовой радиолокационный комплекс «Северянин-М».

Отмечается, что из строя не вышли основные приборы метеорологического спутника — многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР и инфракрасный Фурье-спектрометр.

Сейчас на орбите находятся три спутника «Метеор-М» под номерами 1, 2 и 2-2. В ноябре 2017 года с космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б», которая должна была доставить на орбиту «Метеор-М» 2-1, однако связь с ним утратили, сообщалось, что он мог упасть в океан.