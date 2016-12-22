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СМИ назвали вероятную причину неудачного запуска спутника «Метеор-М»
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СМИ назвали вероятную причину неудачного запуска спутника «Метеор-М»
Общество, 21:37
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СМИ назвали вероятную причину неудачного запуска спутника «Метеор-М»

Одной из причин нештатной ситуации при выведении на целевую орбиту спутника «Метеор-М», по мнению специалистов, могла стать неисправность техники. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает ТАСС.

«Приоритетной версией потери разгонного блока «Фрегат» с 19-ю аппаратами специалисты считают техническую неисправность самого разгонного блока», — пояснил собеседник агентства.

По информации источника агентства «Интерфакс», «Фрегат» мог выдать один разгонный импульс вместо двух. «При наиболее благоприятном сценарии невыдачи второго импульса аппарат мог быть выведен на нерасчетную орбиту. Если не было первого импульса, то не исключено падение спутника в океан», — рассказал источник.

В «Роскосмосе» отказались прокомментировать РБК информацию о том, что техническая неисправность является приоритетной версией нештатной ситуации с разгонным блоком. «Мы не комментируем сообщения источников. Будет у нас версия — мы об этом обязательно сообщим», — сказал сотрудник Центра коммуникаций корпорации «Роскосмос» Денис Метальников.

Как сообщил РБК разработчик и изготовитель «Фрегата» ФГУП «НПО имени С.А.Лавочкина», сейчас проводится проверка. «Работает комиссия, все будет решаться по итогам ее работы», — сказала РБК пресс-секретарь Марина Лукомская.

28 ноября с космодрома Восточный была запущена вторая в его истории ракета «Союз-2.1б». Кроме спутника «Метеор-М» «Союз-2.1б» должен был доставить на орбиту и другие космические аппараты — студенческий спутник «Бауманец-2», а также наноспутники российских и иностранных заказчиков.

Как рассказал корреспондент РБК, находившийся на космодроме, связь со спутником установить не удалось «из-за отсутствия аппарата на целевой орбите». Позднее в СМИ появились сообщения о том, что спутник «Метеор-М» мог упасть в океан. Официально эту информацию в ведомстве не прокомментировали до сих пор.

При этом источник «Интерфакса» называл вторую версию аварии — человеческий фактор. По данным собеседника агентства, могла произойти ошибка в полетном задании.

Теги: Спутник , запуск спутника , техническая неисправность , «Метеор-М»
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