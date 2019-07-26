British Airways назвала дату возобновления полетов в Каир

Авиакомпания British Airways с 26 июля возобновит полеты в Каир и обратно после проведенной проверки безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Мы рады, что наши рейсы в Каир и из Каира возобновится с пятницы, 26 июля, после тщательной оценки мер безопасности», — говорится в сообщении.

Британская авиакомпания приостановила полеты в Каир 20 июля в качестве меры предосторожности, чтобы оценить безопасность городского аэропорта. Планировалось, что временный запрет будет действовать семь дней.

В этот же день немецкая авиакомпания Lufthansa также приостановила рейсы в Каир по соображениям безопасности. Перевозчик возобновил полеты 21 июля.