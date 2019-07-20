Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на семь дней. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, передает Reuters.

Согласно заявлению, данную меру предосторожности приняли, чтобы оценить безопасность в столичном аэропорту Египта.

«Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру», — пояснили в British Airways.

В авиакомпании уточнили, что полеты приостанавливаются с субботы, 20 июля.