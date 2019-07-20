Общество , 20 июл, 20:33
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British Airways приостановила полеты в Каир
Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Каир на семь дней. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, передает Reuters.
Согласно заявлению, данную меру предосторожности приняли, чтобы оценить безопасность в столичном аэропорту Египта.
«Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру», — пояснили в British Airways.
В авиакомпании уточнили, что полеты приостанавливаются с субботы, 20 июля.