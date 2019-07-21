Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на заявление перевозчика.

«Поскольку безопасность является главным приоритетом для Lufthansa, авиакомпания приостановила свои рейсы в Каир для оценки ситуации», — говорится в нем. Причины этого решения в компании не уточнили.

Отмечается, что Lufthansa планирует возобновить полеты в столицу Египта в воскресенье, 21 июля.

Ранее о решении приостановить полеты в Каир на семь дней объявила British Airways. В компании заявили, что намерены «оценить безопасность» в столичном аэропорту Египта. Как сообщает Reuters, на вопрос о причине временной отмены рейсов в пресс-службе британской авиакомпании ответили, что «никогда не обсуждают вопросы безопасности».