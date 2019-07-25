ООН заявила о необходимости избегать эскалации в районе Черного моря

ООН призывает Россию и Украину избегать эскалации в районе Черного моря и действовать в соответствии с международным правом. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС о захвате российского танкера СБ Украины.

«Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики», — подчеркнул он, напомнив, что ранее организация выражала обеспокоенность происшествием в Керченском проливе.

При этом Хак отметил, что ООН не обладает независимыми данными об инциденте с танкером.

Задержание российского танкера Nika Spirit произошло днем 25 июля в украинском порту Измаил. В СБУ пояснили, что данное судно использовалось в ноябре 2018 года, когда произошел инцидент с тремя кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.