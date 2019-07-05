Медведев предложил «Единой России» информировать россиян о нацпроектах

Премьер-министр РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции партии предложил ей активнее заниматься разъяснительной работой по национальным проектам, передает ТАСС.

Медведев отметил, что уровень информированности населения о реализации нацпроектов очень низкий. «Это проблема и исполнительной власти, и депутатов, и партии, поскольку она считает национальные проекты своим приоритетом. Если о них известно мало, это означает, что мы с вами не очень хорошо работаем. Нужно этим заниматься более активно», — сказал он на заседании. Премьер-министр добавил, что информирование может происходить как через публикации СМИ, так и через личное общение.

Одна из участниц пленарного заседания предложила создать многофункциональный интернет-портал «Нацпроекты глазами людей». Такой ресурс должен содержать информацию о всех проектах, а также дать возможность гражданам контролироваться качество проводимых работ.

Медведев одобрил предложение и отметил, что нацпроекты нацелены на улучшение жизни людей, поэтому «если и смотреть на них, то глазами тех, на кого они рассчитаны, а точно не глазами представителей того или иного ведомства, хотя у ведомства и может быть своя позиция», передает ТАСС.

Ранее Дмитрий Медведев в статье для газеты «Известия» заявил о необходимости для «Единой России» изменить отношение населения к себе. Для этого партия должна выстроить систему обратной связи и мониторинга нацпроектов.