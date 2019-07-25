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Конфликт в Азовском море ,  
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СМИ назвали число задержанных Украиной на российском танкере моряков

Российские власти пытаются выяснить, сколько всего людей находится на танкере Nika Spirit, который был задержан украинскими спецслужбами в городе Измаил Одесской области. Источник агентства «РИА Новости» в отрасли сообщил, что на танкере, который до марта этого года назывался Neyma, могли находиться от 11 до 16 членов экипажа.

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук подтвердил РБК, что на танкере могут находиться 11–12 моряков. «Это судно «река-море», и там обычно много народа нет», — заметил он. В то же время на фотографиях с борта танкера, опубликованных главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, видны от семи до девяти мореходных книжек, удостоверяющих личность моряков.

«На судне находятся только граждане России», — сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота, не уточнив при этом, сколько всего человек на судне.

Общество
Украина задержала российский танкер за блокировку своих военных кораблей

Поводом для задержания танкера стали обвинения в его участии в блокировании прохода украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью прошлого года. При этом бывший владелец танкера («Волго-Донское судовое агентство») утверждает, что судно не эксплуатировалось с января 2017 года по январь 2019 года, а позже было продано.

Политика
Экс-владелец Nika Spirit опроверг его участие в керченском инциденте

Теги: Украина, моряки, СБУ, Керченский пролив
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