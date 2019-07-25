Матвиенко анонсировала экспертизу законопроекта об электронной почте

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что законопроект об обязательной идентификации электронной почты пройдет обязательную экспертизу и общественное обсуждение. Она пообещала, что легкого принятия законопроекта не будет, передает корреспондент РБК.

Она призналась, что детально с законопроектом еще не знакомилась, однако его авторов Андрея Клишаса и Александра Башкина считает «достаточно опытными сенаторами». Матвиенко пообещала встретиться с ними лично для обсуждения их инициативы. «Хочу успокоить: никакого вот такого [легкого] принятия этого закона не будет. Все, что чувствительно для общества, для людей, для страны, должно пройти общественное обсуждение, общественную экспертизу. Должно быть обсуждено с экспертами, со специалистами. Пока этот законопроект не принят, он только внесен, и есть время внимательно разобраться в его целесообразности», — сказала Матвиенко.

В то же время председатель Совфеда заметила, что если этот законопроект может каким-то образом защитить граждан, то «он имеет право на жизнь».

Законопроект, подготовленный группой авторов во главе с Андреем Клишасом, предполагает введение обязательной идентификации пользователей электронной почты с помощью номера телефона. В течение суток с момента получения требования властей сервисы электронной почты должны ограничить возможность пользователя рассылать сообщения, которые содержат информацию, запрещенную в России.