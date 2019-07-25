Матвиенко допустила несправедливость отказа в регистрации в Мосгордуму

Ряду независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы могли отказать в регистрации несправедливо. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Я допускаю, что из этих 57 человек есть люди, которые несправедливо не зарегистрированы», — сказала она. По словам Матвиенко, в случае нарушения прав кандидатов следует обращаться в Московский горизбирком, ЦИК и суд. «Надо аргументированно доказать, что его незаконно сняли», — добавила спикер.

Кроме того, по ее словам, те, кто несправедливо отказал в регистрации кандидатов, должны понести «строгое наказание соответственно законодательству».

Матвиенко отметила, что нет необходимости изменять избирательное законодательство из-за недопуска кандидатов на выборы. При этом она не исключила, что в Совфеде «могут появиться такие предложения».