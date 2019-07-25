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Матвиенко предложила не дискриминировать богатых людей в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей», поэтому нельзя осуждать переход бизнесменов на госслужбу. Проблема того, что тем самым они лоббировали свои интересы, уже была решена, сказала спикер, передает корреспондент РБК.

Матвиенко ответила на вопрос журналиста о рейтинге самых богатых чиновников и депутатов, в котором абсолютное большинство в первой сотне удерживают депутаты региональных парламентов. «Вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы ее очень масштабируете и таким образом воспитываете у людей ненависть к богатым людям. Это неправильно», — ответила Матвиенко. Она отметила, что в списке всего 16 депутатов Госдумы, что составляет только 4% от общей численности депутатов. «Среди региональных парламентариев порядка 57 богатых людей, Посчитайте, их тысячи. Это не массовое явление, не массовый захват законодательных органов власти богатыми людьми», — сказала она.

Вхождение бизнесменов во власть для лоббирования собственных интересов она назвала «проблемой 90-х годов». «Мы ее все эти годы лечили, и мы ее серьезно подлечили. Думаю, вы со мной согласитесь, что состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе», — сказала Матвиенко.

«Поверьте, желающих лоббировать свои интересы более чем достаточно, и у них масса механизмов и инструментов, даже если они не депутаты парламента», — добавила она.

Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

В начале июля Forbes Russia составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России. На первой строчке оказался депутат заксобрания Владимирской области и основатель ГК «Владимирский стандарт» Павел Антов: в 2018 году он заработал 9,97 млрд руб. Миллиардер и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков задекларировал доход в 4,46 млрд руб. В тройку лидеров был включен также депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев (2,84 млрд руб.).

Фотогалерея 
Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2018 года. Фотогалерея

Теги: Валентина Матвиенко, Forbes рейтинг, бизнесмены, Чиновники
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