МЧС опровергло информацию о лесном пожаре в Тропарево

Информация о том, что в районе Тропарево возник пожар, не соответствует действительности, об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Там проводились учения. Никакого возгорания лесного массива не было», — сказали в пресс-службе МЧС.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что в московском районе Тропарево загорелся лес. Агентство утверждало. что площадь пожара составляет 360 кв. м и в непосредственной близости от пожара, на улице Академика Анохина, находятся два детских сада.

В апреле пожар случился на территории лесопарка «Лосиный остров», расположенного в Москве и Подмосковье. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Он уничтожил 3,2 тыс. куб. м древесины, однако лесные насаждения и близлежащий населенный пункт не пострадали. Причиной пожара администрация парка назвала поджог.