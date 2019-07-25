СК возбудил дело о взятках против главы пермских приставов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю — главного судебного пристава по региону Игоря Кожевникова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении экс-начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества. Оба обвиняются в совершении двух преступлений по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным СК, в конце 2017 и начале 2018 годов они получили две взятки в размере 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Кожевникова меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом в отношении второго фигуранта такая мера уже была ранее избрана, так как она проходит по еще одному уголовному делу.