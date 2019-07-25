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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
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СК возбудил дело о взятках против главы пермских приставов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю — главного судебного пристава по региону Игоря Кожевникова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении экс-начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества. Оба обвиняются в совершении двух преступлений по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным СК, в конце 2017 и начале 2018 годов они получили две взятки в размере 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб.

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В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Кожевникова меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом в отношении второго фигуранта такая мера уже была ранее избрана, так как она проходит по еще одному уголовному делу.

СК продолжает следственные действия и мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и причастности обвиняемых к другим преступлениям.

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В управлении ФССП по Пермскому краю не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть «РБК Пермь» информацию о задержании. «На настоящий момент мы не располагаем информацией по этому вопросу», — заявил руководитель пресс-службы краевого УФССП.

По данным «РБК Пермь», Кожевников был задержан вечером 24 июля. «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Кожевников получал взятки за помощь бизнесменам в совершении операций по обналичиванию денежных средств. «Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства», — пишет издание.

Теги: уголовное дело, УФССП по Пермскому краю, взятки
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