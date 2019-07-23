В Петербурге экс-чиновника оштрафовали за получение взяток медом и яйцами

В Петербурге экс-чиновника оштрафовали за получение взяток медом и яйцами

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал виновным бывшего инспектора Сергея Бутина во взяточничестве. За непривлечение продавцов к ответственности за нарушения он брал деньги, яйца и мед, сообщает Объединенная пресс-служба судов города в своем канале в «ТамТам».

«Бутин вину признал частично. Суду пояснил, что мед не брал», — говорится в сообщении.

По данным суда, Бутин с 2015 по 2018 год был старшим инспектором отдела контроля в Управлении по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях, а впоследствии — инспектором отдела № 12.

В ходе проверки он выяснил, что продавец на улице Чебышевская реализовывал товар в месте, не предназначенной для торговли. За непривлечение к ответственности инспектор предложил платить ему по 2 тыс. руб. в месяц. В результате Бутин получил не менее 32 тыс. руб.