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Dow Jones $27 740,53 (+1,44%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+5,65%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
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В Петербурге экс-чиновника оштрафовали за получение взяток медом и яйцами

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал виновным бывшего инспектора Сергея Бутина во взяточничестве. За непривлечение продавцов к ответственности за нарушения он брал деньги, яйца и мед, сообщает Объединенная пресс-служба судов города в своем канале в «ТамТам».

«Бутин вину признал частично. Суду пояснил, что мед не брал», — говорится в сообщении.

По данным суда, Бутин с 2015 по 2018 год был старшим инспектором отдела контроля в Управлении по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях, а впоследствии — инспектором отдела № 12.

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В ходе проверки он выяснил, что продавец на улице Чебышевская реализовывал товар в месте, не предназначенной для торговли. За непривлечение к ответственности инспектор предложил платить ему по 2 тыс. руб. в месяц. В результате Бутин получил не менее 32 тыс. руб.

У продавца на улице Рубакина чиновник в качестве взятки брал банку меда за 700 руб. и три банки масла по 100 руб. каждая. У другого продавца на этой улице Бутин забрал шесть десятков яиц на 600 руб.

Суд назначил Бутину штраф в размене 650 тыс. руб. и запретил в течение двух лет занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах, а также органах местного самоуправления.

Теги: Санкт-Петербург, взяточничество
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