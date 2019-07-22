Экс-главу Каменска-Уральского приговорили к восьми годам за взятку

В Каменске-Уральском Свердловской области суд вынес приговор бывшему главе города Михаилу Астахову. Его приговорили к восьми годам колонии за взятку в размере 6 млн руб., говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Астахову вынесли приговор за преступление по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как выяснило следствие, чиновник в 2014 году получил взятку от компании, которая была подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов, куда должны были переселить жителей аварийных домов. Взятка в 6 млн составляла 3% от общей суммы контрактов. За эти деньги Астахов должен был беспрепятственно принять работу от подрядчика, при этом часть работ не была выполнена.

Помимо тюремного заключения экс-главе города назначили штраф в размере 12 млн руб.

В апреле экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Его суд признал виновным в получении взятки в размере 75 млн руб.