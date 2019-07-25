Роскачество нашло нарушения новых правил продажи молочки в России

Российская система качества обнаружила нарушения новых правил продажи молочной продукция в несетевых магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Роскачество провело проверку российских магазинов на соблюдение новых требований продажи молочных продуктов. В соответствии с ними продукция с содержанием заменителя молочного жира должна продаваться на отдельных полках или выделяться специальными ценниками.

Согласно результатам проверки все магазины крупных торговых сетей соблюдают новые требования. Но в небольших и несетевых магазинах разделение натуральной продукции и продуктов с растительными жирами либо отсутствовало вообще, либо было лишь номинальным. Такое размещение товаров не позволяет покупателю отделить натуральные продукты от продуктов с заменителями жиров.

Директор по внешним связям Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко объясняет такую ситуацию тем, что крупные торговые сети, в отличие от небольших магазинов, всегда находятся под пристальным вниманием контрольно-надзорных органов, поэтому оперативно выполняют новые требования, передает агентство.

Новые правила продажи молочной продукции в России вступили в силу 1 июля. Теперь магазины обязаны отделять натуральные молочные продукты от продуктов с заменителями жиров.