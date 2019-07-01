В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля вступают в силу новые правила продажи молочных продуктов, согласно которым, магазины обязаны будут размещать молочные продукты в торговых залах отдельно от продукции с использованием заменителей молочного жира.

Соответствующее постановление в начале января текущего года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В начале 2018 года правительство инициировало масштабную проверку молочной продукции для выявления основных проблем отрасли, которую проводили совместно Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество. Впервые исследования были проведены на федеральном уровне, и впервые три ведомства работали совместно.

Также с идеей запретить использование растительных жиров при производстве любых молочных продуктов, а сухого молока при производстве сыра выступал бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. При этом производители отмечали, что продукция с заменителями молочного жира и сухим молоком дешевле и пользуется спросом у населения в условиях падения доходов.