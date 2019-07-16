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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Минпросвещения проверит невыплату денег учителям за ЕГЭ в регионах
Минпросвещения проверит, как оплачивалась в регионах работа учителей на государственных экзаменах. С 2019 года принят закон, который обязывает оплачивать такую работу, но нарушения в регионах до сих пор есть, рассказали учителя
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство просвещения проверит, оплачивали ли регионы учителям работу на едином государственному экзамене (ЕГЭ) и общем государственном экзамене (ОГЭ), рассказал РБК источник в ведомстве и подтвердила пресс-служба Минпросвещения. Проверка по поручению министра Ольги Васильевой началась 15 июля. Это связано с «сигналами о нарушениях» в регионах, говорит источник РБК, в пресс-службе причины проверки раскрыть отказались.

С 2019 года оплата учителям за работу на государственных экзаменах прописана в федеральном законе № 47 «Об образовании». В предыдущие годы учителя жаловались, что их заставляют работать на экзаменах бесплатно.

«Мониторинг позволит изучить ситуацию по всей стране, охватит каждый регион. Детали работы и анализ полученных данных пройдут экспертную оценку», — сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения. Проверка продлится до 1 августа, анкеты для учителей уже направлены в школы. Результатами займется рабочая группа, собранная министерством, которая проанализирует собранный материал и подготовит методические рекомендации для регионов о необходимом минимальном уровне компенсации учителям, сообщили РБК в ведомстве. Сейчас размеры, порядок и сроки выплат являются компетенцией местных властей.

РБК попросил ведомство уточнить, какие санкции министерство применит в отношении регионов, которые не оплатили учителям работу на экзаменах.

В этом году нет массовой невыплаты компенсаций, как в предыдущие годы, заметил сопредседатель профсоюза «Учитель» Леонид Перлов, но проблемы остаются. «Жалобы из регионов были, там масса нарушений, связанных с выплатами. Главная беда, что порядок выплаты устанавливается региональным документом», — считает он.

Некоторые учителя столкнулись с неправильным составлением трудового договора, где прописан пункт про работу на ЕГЭ, рассказала РБК оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова. «Очень часто с учителем не заключают отдельные договоры на работу на экзаменах те организации, которые их проводят в регионе. ЕГЭ и ОГЭ не имеют отношения к конкретной школе», — говорит Перлов.

РБК опросил несколько десятков учителей из различных регионов и нашел тех, кому не заплатили за работу на госэкзамене. Так, учитель из Нижегородской области из школы № 168 сообщила, что ни она, ни другие учителя, которые работали вместе с ней на проверке работ ОГЭ, не получили компенсацию. Учитель школы № 122 из Пермского края сообщила, что ни она, ни ее коллеги, не получили компенсаций, а на вопросы об этом администрация школы сообщила: «Если деньги поступят, то вам их выплатят». О проблемах с выплатами сообщили также учителя в Новороссийске, Воронеже и Волгограде.

РБК направил запросы в департаменты образования этих регионов.

Автор: Полина Звездина, Виктория Степанова
При участии: Мила Харитонова, Мария Кузнецова
Теги: Ольга Васильева, школы, учителя, ЕГЭ
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