Минпросвещения проверит невыплату денег учителям за ЕГЭ в регионах

Минпросвещения проверит, как оплачивалась в регионах работа учителей на государственных экзаменах. С 2019 года принят закон, который обязывает оплачивать такую работу, но нарушения в регионах до сих пор есть, рассказали учителя

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Министерство просвещения проверит, оплачивали ли регионы учителям работу на едином государственному экзамене (ЕГЭ) и общем государственном экзамене (ОГЭ), рассказал РБК источник в ведомстве и подтвердила пресс-служба Минпросвещения. Проверка по поручению министра Ольги Васильевой началась 15 июля. Это связано с «сигналами о нарушениях» в регионах, говорит источник РБК, в пресс-службе причины проверки раскрыть отказались.

С 2019 года оплата учителям за работу на государственных экзаменах прописана в федеральном законе № 47 «Об образовании». В предыдущие годы учителя жаловались, что их заставляют работать на экзаменах бесплатно.

«Мониторинг позволит изучить ситуацию по всей стране, охватит каждый регион. Детали работы и анализ полученных данных пройдут экспертную оценку», — сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения. Проверка продлится до 1 августа, анкеты для учителей уже направлены в школы. Результатами займется рабочая группа, собранная министерством, которая проанализирует собранный материал и подготовит методические рекомендации для регионов о необходимом минимальном уровне компенсации учителям, сообщили РБК в ведомстве. Сейчас размеры, порядок и сроки выплат являются компетенцией местных властей.

РБК попросил ведомство уточнить, какие санкции министерство применит в отношении регионов, которые не оплатили учителям работу на экзаменах.

В этом году нет массовой невыплаты компенсаций, как в предыдущие годы, заметил сопредседатель профсоюза «Учитель» Леонид Перлов, но проблемы остаются. «Жалобы из регионов были, там масса нарушений, связанных с выплатами. Главная беда, что порядок выплаты устанавливается региональным документом», — считает он.