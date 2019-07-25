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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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МИД Белоруссии сообщил о состоянии раненного в Турции дипломата

Советника посольства Белоруссии Александра Поганшева, который получил огнестрельное ранение в ходе нападения 24 июля, ночью прооперировали. Он остается в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает БелТА.

«Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое», — сообщил Глаз.

Нападение на белорусского дипломата произошло в Анкаре 24 июля. В этот момент Поганшев возвращался домой с ребенком. В него выстрелил его сосед — бывший военный, враждовавший с ним по бытовым причинам. После этого нападавший покончил с собой.

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у нападавшего не было политических мотивов. По словам министра, за развитием ситуации следит лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Теги: Белоруссия, Турция, дипломат
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