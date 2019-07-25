СК завел дело из-за гибели упавших в ущелье геологов на Камчатке

СК завел дело из-за гибели упавших в ущелье геологов на Камчатке

Следственный комитет завел уголовное дело после гибели двух геологов из-за упавшего в ущелье вездехода на Камчатке. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело завели по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, группа из шести геологов вечером 23 июля остановилась около ущелья на вездеходе-тягаче МТ-ЛБУ, предположительно, из-за поломки гусеничного механизма. Водитель транспорта вышел, чтобы провести ремонт. В этот момент вездеход самостоятельно поехал и упал в ущелье глубиной 300 м.

Погибли двое мужчин 1960 и 1974 годов рождения, трое получили травмы различной степени тяжести, еще один человек успел выпрыгнуть из движущегося вездехода и остался жив, отмечает СК. Сейчас следователи устанавливаются обстоятельства случившегося.