На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов

На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов

На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства специальных программ и по делам казачества региона.

«Пострадавшие перевезены под присмотром врачей Центра медицины катастроф на вертолете Ми-8 в Петропавловск-Камчатский. На скорой их доставили в краевую больницу», — сказал представитель ведомства.

Вездеход, на котором ехали пятеро геологов, 23 июля упал в ущелье в 81 км от нежилого населенного пункта Кирганик. В результате два человека погибли, три человека получили переломы. Информагентство «Камчатка» уточняет, что геологи ехали с участка, где проводились буровые работы.

Тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский позднее.

