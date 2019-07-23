На Камчатке двое геологов погибли после падения в ущелье

На Камчатке двое геологов погибли после падения в ущелье

На Камчатке вездеход, на котором ехали пять геологов, упал в ущелье, два человека погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В 81 км от нежилого населенного пункта Кирганик, в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100–140 метров. двое погибли, трое пострадавших с переломами», — сообщили в пресс-службе.

На место происшествия выехали краевые спасатели и медики, которые еще не добрались до ущелья, добавили в ведомстве.

В начале июля в индийских Гималаях в ущелье рухнул пассажирский автобус, где находились несколько десятков человек. В результате 33 пассажира погибли и еще 22 пострадали. Россиян среди них не было.