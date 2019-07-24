Активисты Greenpeace попытались заблокировать кортеж Джонсона в Лондоне

Демонстранты попытались заблокировать дорогу перед кортежем нового премьера Великобритании Бориса Джонсона на подъезде к Букингемскому дворцу. Видео инцидента опубликовал телеканал Sky News в Тwitter.

На кадрах видно, как выстроившиеся в цепь люди в красных майках с надписью Greenpeace перекрыли улицу, и кортежу пришлось остановиться. Вскоре полиция согнала их с дороги и освободила проезд, после чего машины продолжили путь.

В сообщении британского отделения Greenpeace в Twitter говорится, что демонстранты пытались передать Джонсону письмо, в котором содержатся «ответы на решение чрезвычайной ситуации в вопросе климата».

Среди протестующих был исполнительный директор организации Джон Совен, передает Independent. По его словам, вопросы изменения климата должны быть в центре внимания новой администрации. «Правительство просто не справляется с климатическим кризисом», — заявил он.