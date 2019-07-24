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Евро/Доллар $1,16 (+4,11%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+21,69%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,45%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Активисты Greenpeace попытались заблокировать кортеж Джонсона в Лондоне

Демонстранты попытались заблокировать дорогу перед кортежем нового премьера Великобритании Бориса Джонсона на подъезде к Букингемскому дворцу. Видео инцидента опубликовал телеканал Sky News в Тwitter.

На кадрах видно, как выстроившиеся в цепь люди в красных майках с надписью Greenpeace перекрыли улицу, и кортежу пришлось остановиться. Вскоре полиция согнала их с дороги и освободила проезд, после чего машины продолжили путь.

В сообщении британского отделения Greenpeace в Twitter говорится, что демонстранты пытались передать Джонсону письмо, в котором содержатся «ответы на решение чрезвычайной ситуации в вопросе климата».

Среди протестующих был исполнительный директор организации Джон Совен, передает Independent. По его словам, вопросы изменения климата должны быть в центре внимания новой администрации. «Правительство просто не справляется с климатическим кризисом», — заявил он.

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24 июля Джонсон встретился в Букингемском дворце с королевой Елизаветой II и официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, сменив на этом посту Терезу Мэй.

Теги: Борис Джонсон, кортеж, Greenpeace, Букингемский дворец
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